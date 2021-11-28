İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA) - STAT: 5 Temmuz
HAKEMLER: Serkan Pınar, Murat Şimşek, Şükrü Çavcı
İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can- Recep, İsmail, Abdurrahman (Dk. 85 Burak), Emre, Enes Soy (Dk. 78 Osman), Ahmet (Dk. 39 Metehan), Onur, Ethem Pülgir, Fadıl, İrfan (Dk. 78 Murat Erdemir)
DÜZCESPOR: Ömer Faruk- Onur, Samet, Mikail, Murat, Oğuzhan, Erdi, Recep, Nevzat (Dk. 87 Eren, Emre, Alperen (Dk. 87 Muhammet)
SARI KARTLAR: Recep, Muhammet Can, Onur (İskenderunspor), Recep, Nevzat, Mikail (Düzcespor)
GOLLER: Dk. 64 Enes, Dk. 90 Osman, 90+2 İsmail (İskenderunspor), Dk. 90+7 Muhammet (Düzcespor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 15'inci hafta karşılaşmasında İskenderunspor, evinde konuk ettiği Düzcespor'u 3-1 mağlup etti.DHA-Bölge Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-11-28 14:18:35
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