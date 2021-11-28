Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 81 - Galatasaray: 76

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 8176 mağlup etti.



Salon: Antakya

Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Anıl Veziroğlu xxx, Yarkın Keskin xxx

Hatayspor: Wiley xxx 21, Gorini xx 11, Büşra Akbaş xx 3, Ayşegül Günay Aladağ x 4, Büşra Akgün x, Bahar Çağlar Ökten xx 10, Brown xxxx 27, Elif Emirtekin x, Melis Dilara Lafatan x, Gökçe Doğan x

Galatasaray: Williams xx 19, Davis xx 6, Melis Gülcan xx 11, Sude Yılmaz x, Pelin Derya Bilgiç xx 13, Steinberga xx 11, Gizem Başaran Turan x 2, Krajisnik xx 16, Merve Aydın xx 3

1. Periyot: 1913 (Hatayspor lehine)

Devre: 3539 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 6653 (Hatayspor lehine)

Beş faulle çıkan: 21.43 Büşra Akbaş (Hatayspor), 34.22 Steinberga (Galatasaray)

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