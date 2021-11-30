Bakan Yanık, Hatay'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret ve ‘Sivil Toplum Buluşmaları’ kapsamında Hatay’a geldi.
Bakan Yanık, ilk olarak Hatay Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yanık’ı valilik bahçesinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekiler karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yanık, daha sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan’dan brifing aldı.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.