Bakan Yanık, Hatay'da



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret ve 3'üncüsü düzenlenecek sivil toplum buluşmaları toplantısına başkanlık etmek için Hatay'a geldi.

Kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Hatay Valisi Rahmi Doğan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yanık, daha sonra AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve partililerle bir araya geldi.FOTOĞRAF DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-11-30 11:04:32



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