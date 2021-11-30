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Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkat Özellikle 2 yaş altı çocukları, sıklıkla da 3 - 6 ay arası bebekleri etkiliyor

İHA

Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkat Özellikle 2 yaş altı çocukları, sıklıkla da 3 - 6 ay arası bebekleri etkiliyor

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Furkan Borazan, bronşit hastalığının virüslerin sebep olduğu akciğer bronşçuklarının iltihabı ile ortaya çıktığını, özellikle 2 yaş altı çocukları, sıklıkla da 3 6 ay arası bebekleri etkilediğini söyledi.
Uzm. Dr. Furkan Borazan, kış aylarında çocuklarda sık görülen ve akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden olan bronşiolit hastalığına karşı uyarılarda bulundu.
Borazan, çocuk polikliniklerine en sık başvuru sebeplerinden birinin ‘bronşit’ olarak bilinen Akut Bronşioliti hastalığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Çocukluk çağında sık görülen ve akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden olan bronşiolit, özellikle kış mevsiminde ortaya çıkıyor. Grip enfeksiyonlarının yanı sıra soğuk, nem, ani ısı değişiklikleri ve özellikle sisli, kirli hava, ev tozları, çiçek tozları ve çeşitli polenler bronşiolite neden olabiliyor. Akut bronşiolit, özellikle iki yaş altı çocuklarda küçük hava yollarının iltihabi tıkanıklığı sonucu ortaya çıkan ve alt solunum yollarının en sık görülen hastalığıdır. Hastalığın ilk belirtileri; hapşırma ve burun akıntısı, iştahsızlık ve ateştir. Sık öksürük nefes alırken akciğerlerinde; zorlanma, hırıltılı ve çıtırtıya benzer solunum sesi duyulabilir.”
Borazan, hastalığın virüslerin sebep olduğu akciğer bronşçuklarının iltihabı ile ortaya çıktığını, özellikle 2 yaş altı çocukları, sıklıkla da 3 6 ay arası bebekleri etkilediğini kaydetti.

"Tedavide ılık su verilmeli"
Hastalığın tedavisinin oksijeninin artırılması ve sıvı tüketimi olduğunu belirten Borazan, “Tedavide esas olan hava yollarının genişletilip oksijenlenmenin artırılması, beslenmenin devamı, yeterli miktarda sıvı tüketimi ve hava yolu açıklığının temini için burun tıkanıklığının giderilmesidir. Bunun için bronş genişletici ilaçlar kullanılır. Tedavide antibiyotiklerin yeri sınırlıdır. Antibiyotikler ateş varsa, akciğer filminde zatürre ile uyumlu iltihabı alan varsa, orta kulak iltihabı gibi komplikasyonlar mevcutsa kullanılmalıdır. Bebeğin başı yükseltilmeli, sık ve az miktarlarda beslenmeli, soluk alıp vermede güçlük, bebek daha fazla yorulmamalıdır. Bol sıvı özellikle ılık su verilmelidir” şeklinde konuştu.

“Temiz ve hijyene dikkat edin”
Bronşit olan çocukların temiz ve hijyenik bir ortamda tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Borazan, şu ifadelere yer verdi:
“Bebeğin bulunduğu ortam havalandırılmalı ve nemlendirilmelidir, bunun için buhar makinesi kullanılabilir. Asla bebeğin bulunduğu evde sigara içilmemelidir. Akut Bronşiolitli vakalar ayaktan yakın takip edilmelidir. Solunum sıkıntısı arttığında, solunum esnasında burun kanatlarının açılıp kapanması, nefes alıp verirken kaburga aralarında çökmelerin olması durumunda veya bebek beslenemediğinde hastanede yatarak tedavi edilmelidir. Ayrıca 3 ay altındaki bebekler, doğuştan kalp ya da akciğer hastalığı olan bebekler, 34 haftanın altında doğmuş prematüreler, genel durumu kötü olan hastalar yatarak tedavi edilmelidir.”

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