Hatay'da fırtına nedeniyle deniz taştı Fırtınayı haberleştirmeye çalışan İHA muhabiri zor anlar yaşadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Taşan deniz nedeniyle bazı iş yerleri ve caddeler sular altında kaldı.
Dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Deniz Mahallesi’ndeki bazı iş yerleri ve caddeler deniz suyu altında kaldı.
Öte yandan sahada haber çalışması yapan İHA muhabirinin zor anları da kameraya yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.