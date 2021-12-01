Ziraat Türkiye Kupası: A. Hatayspor: 0 - Eyüpspor: 1 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında A. Hatayspor, Eyüpspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada bir anda hızla ceza sahasına giren Erencan, Falette’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Taha Balcı penaltı vuruşunda topu kalenin üstünden auta gönderdi.

10. dakikada Sackey’nin pasında ceza yayından ceza sahasına doğru giren Emre Çolak’ın müsait pozisyondaki şutunda top kaleci Emrullah’da kaldı.

19. dakikada Erencan’ın sağdan yerden ortasında ceza sahası ön çizgisinde bulunan Enes sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 01

21. dakika da Sackey’nin uzun pasında ceza sahası ön çizgisinde Kamara kafa ile ceza sahası içine El Kaabi’ye indirdi. El Kaabi’nin şutu üst direkten dönerken, dönen topu Kamara tamamladı, savunma son anda kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.

45. dakika da Bülent’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Riberio pasını aktardı. Altı pas çizgisine yakın noktada bulunan Kamara’nın şutunu kaleci Emrullah çelmeyi başardı.



Stat: Hatay

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, Murat Ergin Gözütok xx

Hatayspor: Abdullah Yiğiter xx, Bülent Cevahir xx, Fatih xx, Falette x, Popov xx, Riberio xxx, Sackey xx, Dylan Louis xxx, Emre Çolak xx, Kamara xx, El Kaabi xx

Yedekler: Yavuz Boyar, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Eren Fansa, Saba Lobzhanidze, Adama Traore, Muhammed Mert, Boudjemaa, Mame Diouf

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Eyüpspor: Emrullah xxx, Mehmet Uslu xx, Yalçın Kılınç xx, Musah Mohammed xx, Mikail xxx, Taşkın xx, Enes Keskin xxx, Muhammed xx, Caner Hüseyin xxx, Erencan xxx, Taha x

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Teddy Mezague, Uğur Akdemir, Gökcan Kaya, Enes Ersoy Öztürk, Mete Demir, Bekir Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Zafer Turan

Gol: Enes Keskin (dk. 19) (Eyüpspor)

Sarı kart: Falette (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.