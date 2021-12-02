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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: A. Hatayspor: 1 - Eyüpspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: A. Hatayspor: 1 - Eyüpspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında A. Hatayspor, sahasında Eyüpspor’u ağırladı. Normal süresi 11 biten mücadelede uzatma dakikalarında da gol olmadı. A. Hatayspor, penaltı atışları sonunda Eyüpspor’u 54 mağlup ederek kupada üst tura yükselen taraf oldu.
Maçtan dakikalar (Maç sonucu)
3. dakika da bir anda hızla ceza sahasına giren Erencan, Falette’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Taha Balcı penaltı vuruşunda topu kalenin üstünden auta gönderdi.
10. dakika da Sackey’nin pasında ceza yayından ceza sahasına doğru giren Emre Çolak’ın müsait pozisyonda ki şutunda top kaleci Emrullah’da kaldı.
19. dakika da Erencan’ın sağdan yerden ortasına ceza sahası ön çizgisinde bulunan Enes sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 01
21. dakika da Sackey’nin uzun pasında ceza sahası ön çizgisinde Kamara kafa ile ceza sahası içine El Kaabi’ye indirdi. El Kaabi’nin şutu üst direkten dönerken, dönen topu Kamara tamamladı, savunma son anda kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.
45. dakika da Bülent’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Riberio pasını aktardı. Altı pas çizgisine yakın noktada bulunan Kamara’nın şutunu kaleci Emrullah çelmeyi başardı.
46. dakika da Enes’in ara pasında topla buluşan Erencan ceza sahasına girer girermez şutunu çekti top kaleci Abdullah’ta kaldı.
52. dakika da Riberio’nun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kamara müsait pozisyonda topu ayağından fazla açınca top auta çıktı.
56. dakika da sağdan Fatih’in ortasına Kamara iyi yükseldi kafa vuruşunda topu son anda kaleci Emrullah kornere çeldi.
65. dakika da Adekugbe’nin soldan ortasına Fatih müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Emrullah bu pozisyonda başarılı oldu.
74. dakika da Sackey sağdan ortaladı, arka direkte bulunan Falette kafa ile altı pasa doğru çevirdi. Altı pas çizgisi önünde bulunan Fatih kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 11
78. dakika da Lobzhanidze’nin sağdan yerden ortasına ceza sahası içinde bomboş pozisyonda olan Mame Diof topu auta gönderdi.
89. dakika da Muhammed Mert’in soldan ceza sahasına pasında Riberio rakiplerini çalımladı şutunu çekti kale çizgisi önünde Lobjanidze’den önce savunma ayak koydu.
90+3. Dakika da Gökcan’ın pasında pasında topla buluşan Mete hızla kaleye ilerledi. Kaleci Abdullah kalesini terk ederek Mete’yi ceza sahası dışında yerde bırakınca hakem serbest vuruşu verdi ve kaleci Abdullah’ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
95. dakika da Cenk Ahmet Kılıç’ın ara pasında topla buluşan Erencan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda top auta gitti.
120. dakika da Eyüpspor’da savunmadan gelen topu kaleci Yavuz uzaklaştırmak istedi, top Erencan’a çarptı, devam eden topa koşmak isteyen Erencan kaleci Yavuz tarafından yerde düşürülünce hakem kaleci Yavuz’u kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.
Stat: Hatay
Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, Murat Ergin Gözütok xx
Hatayspor: Abdullah Yiğiter xx, Bülent Cevahir xx (Sam Adekugbe dk. 50 xx), Fatih xx, Falette x, Popov xx, Riberio xxx, Sackey xx (Adama Traore dk. 79 xx), Dylan Louis xxx, Emre Çolak xx (Muhammed Mert dk. 62 xx) (Yavuz Boyar dk. 91 xx), Kamara xx (Saba Lobzhanidze dk. 62 xx), El Kaabi xx (Mame Diouf dk. 62 xx)
Yedekler: Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Öksüz, Eren Fansa, Boudjemaa,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Eyüpspor: Emrullah xxx, Mehmet Uslu xx, Yalçın Kılınç xx, Musah Mohammed xx (Teddy Mezague dk. 115 ?), Mikail xxx (Uğur Akdemir dk. 99 xx), Taşkın xx (Bekir Yılmaz dk. 71 xx), Enes Keskin xxx, Muhammed xx (Gökcan Kaya dk. 83 xx), Caner Hüseyin xxx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 83 xx), Erencan xxx, Taha x (Mete Demir dk. 71 xx)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Enes Ersoy Öztürk,
Teknik Direktör: Zafer Turan
Gol: Enes Keskin (dk. 19) (Eyüpspor), Fatih Kuruçuk (dk. 74) (Hatayspor)
Sarı kart: Falette, Emre Çolak, Riberio, Dylan Louis (Hatayspor), Muhammed Akarslan, Enes Keskin Musah Mohammed, (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Abdullah Yiğiter, Yavuz Boyar
Penaltılar
Atanlar: Mame Diouf, Adekugbe, Riberio, Traore, Falette (Hatayspor), Bekir, Erencan, Mete Demir, Cenk Ahmet (Eyüpspor)
Atamayanlar: Lobjanidze (Hatayspor) Gökcan, Enes (Eyüpspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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