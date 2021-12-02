Yol kenarında bulunan yaralı şahin tedaviye alındı

Hatay’da yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce tedavi altına alındı.
Hatay Büyükşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Akbaş, İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nden geçtiği sırada yol kenarında uçmakta zorlanan kuş ile karşılaştı. Yaralı kuşun şahin olduğun fark eden Akbaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Görevlilere teslim edilen yaralı kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.