Hassa Belediye Başkanı Karataş’tan "Haddinizi bilin" tepkisi

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, Suriye'nin sözde Halk Meclisinin, "Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacağız’ şeklinde açıklamaya tepki gösterdi.

Karataş, yaptığı açıklamada, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılında, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek ‘Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacağız’ şeklinde açıklamanın hadsizce olduğunu ifade etti.

Halk Meclisinin önce, kendi vatanlarına sahip çıkmasını beklediklerini belirten Başkan Karataş, ”Hatay’la ilgili saçmalayan sözde Halk Meclis’ine tavsiyemiz, dikkat et. Hatay’a bulgura giderken eldeki Şam’dan olma. Önce mevcut zavallı haline bak ve boyundan büyük laf etme. Haddinizi bilin.” ifadesini kullandı.

