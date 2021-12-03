Hatay’da kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları kapsamında çalışma geçekleştirdi. İskenderun’da durdurulan bir araçta yapılan aramada 845 adet ekran koruyucu cam, 256 adet kulaklık, 146 adet usb kablo, 220 adet oyun parmaklığı, 218 adet şarj aleti, 44 adet müzik aleti ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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