Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında evinde oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatay Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, taktik ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor Başakşehir maçı pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

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