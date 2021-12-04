Hatay’da uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 780 adet captogon, 30 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak çalışma yaptı. İskenderun’da bir ikamette yapılan aramada 780 adet captogon, 30 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yabancı uyruklu T.Ğ. ve G.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

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