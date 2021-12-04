Hatay’da bir araçta esrar ele geçirildi

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir araçta yapılan arama da 517,50 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Samandağİskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 517,50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan K.Y. ve K.K. yakalanarak gözaltına alındı.

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