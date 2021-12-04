Afrin’de ampute futbol maçı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afrin’de ampute futbol maçı düzenlendi

İHA

Afrin’de ampute futbol maçı düzenlendi

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gençleri ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda iki ampute futbol takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde motivasyon maçı oynadı.
Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Suriye Gençleri ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ülkelerindeki iç savaşta bedensel uzuvlarını kaybeden sporculardan oluşan 11’er kişilik iki ampute futbol takımı için motivasyon amaçlı halı saha maçı düzenlendi.
Müsabakadan önce sporculara uzman bir teknik ekip tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Sporcular sahaya geçtiğimiz hafta trafik kazası sonucu vefat eden Genç Yardım Vakfı gönüllüsü 4 gencin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart ile çıktı.
Dostluk ortamında oynanan halı saha maçını yeşilsarılı takım, 31 kazandı.
Ampute futbol takımları arasındaki karşılaşmayı organize eden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Suriye Genç ekibinin sorumlusu Halil Burak Parlakyiğit, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir ampute futbol mücadelesi organize ettiklerini söyledi.
Parlakyiğit, savaşın bıraktığı yaraları tedavi etmeye çalıştıklarını belirterek, "Suriye’deki iç savaş nedeniyle birçok sivil bedensel uzuvlarını kaybetti. Her şeye rağmen hayata tutunma çabaları sürüyor. Onların bu çabalarına katkıda bulunmak ve bir farkındalık oluşturmak için Afrin’de yaşayan ve geçmiş dönemlerde Suriye’deki çeşitli futbol kulüplerinde top koşturmuş olan sporcuları bir araya getirdik" ifadelerini kullandı.
Dostluk ortamında oynanan halı saha maçının sporcuları motive ettiğini anlatan Halil Burak Parlakyiğit, şöyle konuştu:

"Malum olduğu üzere 3 Aralık tarihi, Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildi. Bedensel engellerin hayatın ritüellerinin sürmesi için engel olmadığını bizlere ispatlayan çok fazla hikâye var. Bu nedenle Suriye’nin Afrin ilçesinde düzenlemiş olduğumuz ampute halı saha maçı organizasyonu ile bu durumda olan sporcular güzel bir moral etkinliği geçirmiş oldular. Halı saha maçının sonunda iki takıma da çeşitli spor araç gereçlerinin olduğu hediye paketleri verdik."
Müsabakaya Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu’nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunarak gün yüzüne çıkarılan Antik Roma dönemine ait zeytinyağı fabrikası, müzeye dönüştürülecek
YEREL HABERLER Anadolu’nun en büyük zeytinyağı fabrikası ...
Hatay’da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da sahte içki operasyonu
Payas’ta uyuşturucu hap operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Payas’ta uyuşturucu hap operasyonu: 1 gözaltı
Hatay’da bir araçta esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da bir araçta esrar ele geçirildi
Hatay’da hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını ...
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında / Ek ...
Evini boşaltmasını istediği oğlu ve torunu tarafından darbedildi
YEREL HABERLER Evini boşaltmasını istediği oğlu ve torunu tarafından ...
İş adamından engellilere tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER İş adamından engellilere tekerlekli sandalye
Hatay’da kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak cep telefonu aksesuarları ele ...
Hassa Belediye Başkanı Karataş’tan "Haddinizi bilin" tepkisi
YEREL HABERLER Hassa Belediye Başkanı Karataş’tan "Haddinizi bilin" ...
Bitrota mağduru: Hakkımızı aramaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı
YEREL HABERLER Bitrota mağduru: Hakkımızı aramaya kalktığımızda bizi ...
Yol kenarında bulunan yaralı şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yol kenarında bulunan yaralı şahin tedaviye alındı
Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
YEREL HABERLER Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye ...
Golcü Diouf penaltı atışlarında kaleye geçti, Hatayspor kupada tur atladı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Golcü Diouf penaltı atışlarında kaleye geçti, ...
Golcü Diouf penaltı atışlarında kaleye geçti, Hatayspor kupada tur atladı
YEREL HABERLER Golcü Diouf penaltı atışlarında kaleye geçti, ...
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: A. Hatayspor: 1 - Eyüpspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: A. Hatayspor: 1 - ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.