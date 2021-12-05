Erzin'de ata tohumu karakılçık buğdayı toprakla buluştu

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir üretici ata tohumu karakılçık buğdayını toprakla buluşturdu.

Üretici Arzu Vural, Kızlarçayı Mahallesinde 25 hektar alana, karakılçık buğdayını bugün toprakla buluşturduklarını belirterek, "Karakılçık bilindiği üzere başta çölyak hastalığı ve bağırsak rahatsızlığı olanlara son derece iyi geliyor. Karakılçık buğdayını artık ailemle birlikte yaygınlaştırma kararı aldık. Ayrıca bu buğday protein bakımından oldukça zengin ve hiçbir kimyasal madde kullanmadan üretip depolarımızda defne yaprağı ile korumaktayız. Yaptığımız bu işte kar amacının dışında insanlara sağlıklı buğday unu üretmektir” dedi.

Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete’de, “Üreticimizi destekliyoruz. Yerli tohumla böyle bir üretime geçtikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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