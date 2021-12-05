Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Medipol Başakşehir: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında A. Hatayspor, Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 30'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Visca’nın kullandığı kornerde ön direkte El Kaabi topu uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu izledi. İncelemenin ardından meşin yuvarlağın El Kaabi’nin eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada beyaz noktaya gelen Aleksic, topu filelere gönderdi. 01

23. dakikada Aleksic’in kullandığı köşe vuruşunda Mahmut’un kafa vuruşunda savunmada topu Falette uzaklaştırdı. Hakem Erkan Özdamar, tekrar VAR uyarı sonrası ekranda pozisyonu inceledi ve bir kez daha penaltı için düdük çaldı.

26. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Aleksic, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 02

35. dakikada Sackey’in ara pasında topla buluşan Mame Diouf’un altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci Muhammed başarılı oldu.

45+3. dakikada Visca’nın kullandığı kornerde Ndayishimiye’nin sert şutunda meşin yuvarlak altı pas çizgisi üzerinde Okaka’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 03



Stat: Hatay

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, D. Caner Özaaral xx

A.Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx, Falette xx, Fatih xxx, Kamil Ahmet x, Sackey xx, Traore xx (Popov dk. 43 xx), El Kaabi xx, Muhammed Mert xxx, Lobjanidze xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Emre Çolak, Kamara, Burak Öksüz, Eren Fansa, Dylan Louis, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

M.Başakşehir: Muhammed xx, Hasan Ali xx, Ndayishimiye xx, Duarte xx, Ömer Ali xxx, Aleksic xxx, Mahmut xx, Chadli xx, Berkay xx, Edin Visca xxx, Okaka xxx

Yedekler: Volkan Babacan, Epureanuz, Ahmed Kutucu, Şener Özbayraklı, Deniz Türünç, Carlos Rodrigues, Emre Kaplan, Lucas Lima, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Erdinç Sözer

Goller: Aleksic (dk. 7 pen. ve 26 pen.), Okaka (dk. 45+3) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Falette, Traore (Hatayspor)

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