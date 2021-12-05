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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 30 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (Maç sonucu)
5. dakikada Visca’nın kullandığı kornerde ön direkte El Kaabi topu uzaklaştırdı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar VAR’da pozisyonu inceledi. İncelemenin ardından El Kaabi’nin eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada Aleksic penaltı atışını gole çevirdi. 01
23. dakikada Aleksic’in kullandığı köşe vuruşunda Mahmut’un kafa vuruşunda savunmada topu Falette uzaklaştırdı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar bir kez daha VAR’a giderek pozisyonu inceledi. İncelemenin ardından Falette’nin eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada Aleksic bir kez daha penaltı kullanmak üzere beyaz noktaya geldi ve penaltı atışını gole çevirdi. 02
35. dakikada Sackey’in ara pasında topla buluşan Mame Diouf’un altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci başarılı oldu.
45+3. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Ndayishimiye’nin şutunda top altı pas çizgisi üzerinde Okaka’nın önünde kaldı. Bomboş pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 03
50. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ortasında Adekugbe arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Muhammed topa uzandı ve kontrol etti.
84. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vuruşunu yaptı kaleci Munir topu son anda çeldi.

Stat: Hatay
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, D. Caner Özaaral xx
Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx, Falette xx, Fatih xxx, Kamil Ahmet x, Sackey xx, Traore xx (Popov dk. 43 xx) (Dylan Louis dk. 46 xx), El Kaabi xx (Bertuğ dk. 89 ?), Muhammed Mert xxx, Lobjanidze xx (Kamara dk. 69 xx), Mame Diouf xx
Yedekler: Emre Çolak, Burak Öksüz, Eren Fansa
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Başakşehir: Muhammed xx, Hasan Ali xx (Lucas Lima dk. 70 xx), Ndayishimiye xx, Duarte xx, Ömer Ali xxx (Şener Özbayraklı sk. 89 ?), Aleksic xxx (Deniz Türünç dk. 78 xx), Mahmut xx (Epureanu dk. 78 xx), Chadli xx, Berkay xx (Emre Karaal dk. 89 ?), Edin Visca xxx, Okaka xxx
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmed Kutucu, Carlos Rodrigues, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Erdinç Sözer
Goller: Aleksic (dk. 7 pen. ve 26 pen.), Okaka (dk. 45+3) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Falette, Traore (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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