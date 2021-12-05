Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: 0-3



İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY, (DHA)

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Deniz Caner Özaral

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Falette, Adekugbe, Sackey, Traore (Dk. 43 Popov (Dk. 46 Saint-Louis), Lobjanidze (Dk. 69 Kamara), Muhammed Mert, El Kaabi (Dk. 90 Bertuğ Yıldırım), Diouf

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer Ömer Ali Şahiner (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 70 Lucas Lima), Mahmut Tekdemir (Dk.79 Epureanu), Visca, Aleksic (Dk. 79 Deniz Türüç), Berkay Özcan (Dk. 90 Metin Emre Karaal), Chadli, Okaka

GOLLER: Dk. 8 (P) ve Dk. 27 (P) Aleksic, Dk. 45+4 Okaka (Medipol Başakşehir FK)

SARI KARTLAR: Falette, Traore (Atakaş Hatayspor)Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. 4'üncü dakikada kazanılan kornerde Visca ortasını yaptı. Ön direkte El Kaabi, topu uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrardan izleyen Erkan Özdamar, El Kaabi'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

8'inci dakikada atışı kullanan Aleksic, topu ağlara gönderdi: 0-1.

24'üncü dakikada Başakşehir bir penaltı daha kazandı. Kazanılan kornerde Aleksic ortasını yaptı. Arka direkte Duarte'nin kafa vuruşunda Falette'e çarpan top kornere gitti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen Erkan Özdamar, topun Falette'in eline çarpması nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

28'inci dakikada atışı kullanan Aleksic, bir kez daha topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

35'inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Sackey'in pasıyla savunma arkasına sarkan Diouf, dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Muhammed Şengezer, gole izin vermedi.

45+4'üncü dakikada Medipol Başakşehir bir gol daha buldu. Visca'nın kullandığı kornerde Ndayishimiye kafayı vurdu. Topu takip eden Okaka, kale önünde topu boş ağlara yolladı: 0-3.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

50'inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Muhammed Mert'in sol kanattan ortasında Adekugbe arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Muhammed Şengezer, topu kontrol etti.

82'nci dakikada hızlı gelişen konuk ekip atağında Lima, topu sol kanattan içeriye çevirdi. Chadli yetişemedi, Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Visca'nın kullandığı kornerde Epureanu kafayı vurdu. Kaleci Munir son anda çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Hüseyin BOZOK

2021-12-05 19:02:29



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