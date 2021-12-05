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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdinç Sözer: “İstediğimiz oyunu oynadık”

İHA

Erdinç Sözer: “İstediğimiz oyunu oynadık”

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok mücadeleci bir oyun sergilediklerini söyledi.
Süper Lig'in 15. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor’u 30 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sözer skoru aldıktan sonra ikinci devre daha rahat oynayabildiklerini belirterek, “Öncelikle Hatay'a saygı duyuyorum. 90 dakika mücadele ettiler. Çok mücadeleci bir oyun oldu. Biz kendi takımımızı hazırlamıştık. Geçiş oyununu sahada vermek istedik. Takım halinde çok güzel disiplinli kendimiz çalıştık. Savunmaya geçtik mecbur kalınca ve ortaları da kısıtladık. Biz o konudan ilk devre pozisyonlarımızı duran topları değerlendirdik. İki penaltıdan üç gol attık. Skoru aldıktan sonra ikinci devre daha rahat oynayabildik. İstediğimiz oyunu oynadık. Onun için kendi takımımıza saygı duyuyorum. Güzel bir maç yaptık ve çok değerli bir deplasman galibiyeti oldu” dedi.

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