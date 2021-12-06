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Kenya´dan gelen kolilerden uyuşturucu çıktı

DHA

Kenya´dan gelen kolilerden uyuşturucu çıktı


Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, gümrük muhafaza ekiplerinin Merkez PTT Şubesi´nde yaptığı kontrollerde, Kenya´dan gelen 4 kolide uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, ihbar üzerine İskenderun PTT Merkez Şubesi'nde, Kenya´dan gelen 4 kolide arama yaptı. 62 kilo ağırlığında, 'bitki çayı' beyanlı eşyanın 'khat' cinsi uyuşturucu olabileceği şüphesiyle harekete geçen ekipler, cumhuriyet savcısının talimatıyla eşyalara el koydu. Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesi üzerine, analiz raporunda, eşyaların katinon etken maddesi içeren 'khat' cinsi uyuşturucu olduğu saptandı. Bunun üzerine operasyonun ikinci aşaması başlatıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gönderileri almaya gelen kişi, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-12-06 12:33:06

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