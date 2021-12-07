Rinoplasti ameliyatı nefes aldırıyor

İskenderun Gelişim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tüfenkçi, burundaki şekil bozuklukları ameliyatlarının hem nefes aldırdığını, hem de özgüven sağladığını söyledi.

Op. Dr. Tüfenkçi, burundaki şekil bozukluklarının ameliyatı yani rinoplasti hakkında bilgilendirmede bulundu. Rinoplasti ameliyatlarında, burnun yüzün diğer bölümleriyle uyum sağlamasının yanında nefes almanın önemine değinen KBB Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tüfenkçi, “Rinoplasti, burun şeklini, dış görünüşünü değiştirdiğimiz bir operasyondur. Burun tıkanıklığının varsa giderilmesi veya şekil düzeltilirken nefes darlığına yol açmadan sonuç alınması çok önemlidir. Bunun için burundaki kıkırdakların ve burun etlerinin anatomik pozisyona getirilmesini sağlamak, KBB hekimlerince dikkat edilen noktalardandır. Burundan nefes alamamak, sabah yorgunluğu, gerginlik, anksiyete, ritim bozukluğu, tansiyon, baş ağrısı ve dikkat eksikliği gibi birçok farklı şikayete neden olabilmektedir. Burnun şekli ne kadar önemliyse de burundan nefes almak hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Bu nedenle, nefes darlığına yol açabilecek durumların tespiti için ameliyat öncesi bütün hastalarımıza burunsinüs tomografisi ve endoskopik muayene ile değerlendirme yaparak nefes yollarını incelemekteyiz” açıklamasında bulundu.

Rinoplastinin hangi yaşlarda yapılabileceği hakkında bilgilendirmede bulunan Op. Dr. Yusuf Tüfenkçi, “Burun, büyümeyle birlikte şekil değiştirebilir. Bu nedenle 18 yaş altında olanlara veya büyüme gelişimi devam edenlere rinoplastiyi ertelemeleri tavsiye edilir. Beden dismorfik bozukluğu olan, ağır sistemik hastalığı olanlara rinoplasti önerilmez” dedi.

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