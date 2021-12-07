Rinoplasti ameliyatı nefes aldırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rinoplasti ameliyatı nefes aldırıyor

İHA

Rinoplasti ameliyatı nefes aldırıyor

İskenderun Gelişim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tüfenkçi, burundaki şekil bozuklukları ameliyatlarının hem nefes aldırdığını, hem de özgüven sağladığını söyledi.
Op. Dr. Tüfenkçi, burundaki şekil bozukluklarının ameliyatı yani rinoplasti hakkında bilgilendirmede bulundu. Rinoplasti ameliyatlarında, burnun yüzün diğer bölümleriyle uyum sağlamasının yanında nefes almanın önemine değinen KBB Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tüfenkçi, “Rinoplasti, burun şeklini, dış görünüşünü değiştirdiğimiz bir operasyondur. Burun tıkanıklığının varsa giderilmesi veya şekil düzeltilirken nefes darlığına yol açmadan sonuç alınması çok önemlidir. Bunun için burundaki kıkırdakların ve burun etlerinin anatomik pozisyona getirilmesini sağlamak, KBB hekimlerince dikkat edilen noktalardandır. Burundan nefes alamamak, sabah yorgunluğu, gerginlik, anksiyete, ritim bozukluğu, tansiyon, baş ağrısı ve dikkat eksikliği gibi birçok farklı şikayete neden olabilmektedir. Burnun şekli ne kadar önemliyse de burundan nefes almak hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Bu nedenle, nefes darlığına yol açabilecek durumların tespiti için ameliyat öncesi bütün hastalarımıza burunsinüs tomografisi ve endoskopik muayene ile değerlendirme yaparak nefes yollarını incelemekteyiz” açıklamasında bulundu.
Rinoplastinin hangi yaşlarda yapılabileceği hakkında bilgilendirmede bulunan Op. Dr. Yusuf Tüfenkçi, “Burun, büyümeyle birlikte şekil değiştirebilir. Bu nedenle 18 yaş altında olanlara veya büyüme gelişimi devam edenlere rinoplastiyi ertelemeleri tavsiye edilir. Beden dismorfik bozukluğu olan, ağır sistemik hastalığı olanlara rinoplasti önerilmez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar EDAŞ’tan, Arsuz’a 25 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ’tan, Arsuz’a 25 milyon liralık yatırım
Kenya´dan gelen kolilerden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kenya´dan gelen kolilerden uyuşturucu çıktı
Erdinç Sözer: “İstediğimiz oyunu oynadık”
YEREL HABERLER Erdinç Sözer: “İstediğimiz oyunu oynadık”
Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçının ...
Ömer Erdoğan: “Hiçbir oyuncumu suçlamayacağım”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Hiçbir oyuncumu suçlamayacağım”
Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: 0-3
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: 0-3
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 ...
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Medipol Başakşehir: 3 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Medipol ...
Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
Erzin'de ata tohumu karakılçık buğdayı toprakla buluştu
YEREL HABERLER Erzin'de ata tohumu karakılçık buğdayı toprakla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.