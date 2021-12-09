Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu (2)

MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Suriye´nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arazide kayıp düşüp, ağır yaralanan ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Uzman Çavuş Emre Ceylan (28) için Hatay Havalimanı´nda tören düzenlendi. Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, askeri ve mülki erkanın katıldığı törenin ardından şehit Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-12-09 16:41:52
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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