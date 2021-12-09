Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu (2)

Kocaeli'de iki işçi servisi çarpıştı: Yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Suriye´nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arazide kayıp düşüp, ağır yaralanan ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Uzman Çavuş Emre Ceylan (28) için Hatay Havalimanı´nda tören düzenlendi. Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, askeri ve mülki erkanın katıldığı törenin ardından şehit Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-12-09 16:41:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.