Hassa’da uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hassa’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Hassa’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Aşağıkarafakılı Mahallesinde E.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Uyuşturucu madde arama köpeği "Tonaj" ile birlikte evde yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ile 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aranan şüpheli başkasının ehliyetini gösterince yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli başkasının ehliyetini gösterince ...
Hatay’da "ceviz reçeli" tescillendi "Ceviz reçeli" Hatay'ın 10. yöresel ürünü olarak coğrafi işaret belgesi aldı
YEREL HABERLER Hatay’da "ceviz reçeli" tescillendi "Ceviz reçeli" ...
Hatay’da sahte içki operasyonu Satışa hazır bin 100 litre ve 2 bin 50 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 3 ton 150 litre sahte rakı ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da sahte içki operasyonu Satışa hazır bin 100 ...
Havalar soğudu "kış çayı"na talep arttı Aktarlarda satılan ve genellikle kış aylarında gripten korunmak için tüketilen kış çayı yoğun talep görüyor
YEREL HABERLER Havalar soğudu "kış çayı"na talep arttı Aktarlarda ...
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu (2)
Şehit piyade uzman çavuşun cenazesi Kırıkkale'ye uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit piyade uzman çavuşun cenazesi Kırıkkale'ye ...
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu
Kuş cennetinde ayakları bağlı ölü buzağı bulundu
YEREL HABERLER Kuş cennetinde ayakları bağlı ölü buzağı bulundu
Evi boşaltmasını isteyen babası ile kardeşini darbetmişti; oğluyla birlikte tutuklandı
YEREL HABERLER Evi boşaltmasını isteyen babası ile kardeşini ...
Hatay’da 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Hatay’da 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cansız ...
Hatay'da çete operasyonu; kurtarılan kelepçeli kadın şüphelinin eşi çıktı
YEREL HABERLER Hatay'da çete operasyonu; kurtarılan kelepçeli kadın ...
El ve ayakları bağlı kadın kurtarıldı Hatay’ın İskenderun ilçesinde aralarında kurtarılan kadının kocasının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı Operasyonlarda 20 bin lira değerinde tıbbi ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER El ve ayakları bağlı kadın kurtarıldı Hatay’ın ...
Öğrenciler ayaklarıyla resim yaptı, gözleri kapalı yemek yedi
YEREL HABERLER Öğrenciler ayaklarıyla resim yaptı, gözleri kapalı ...
Alternatif tarım ürünleri expo ile tanıtılıyor
YEREL HABERLER Alternatif tarım ürünleri expo ile tanıtılıyor
Hayvan sevgisi engel tanımıyor Hatay’da Yasin ve Hüseyin Seferoğlu adlı engelli iki kardeş, Pet Kafe’de çalışıp kazandıklarıyla sokak hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Hayvan sevgisi engel tanımıyor Hatay’da Yasin ve ...
Velid bebeğe midesinden yemek borusu yapıldı Dua-Mustafa Neccar çiftinin 13 aylık bebeği, ilk defa ağız yoluyla yemek yemeye ve tat almaya başladı
YEREL HABERLER Velid bebeğe midesinden yemek borusu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.