İskenderun’da aranan hükümlü yakalandı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Dedektifleri (JASAT) yaptıkları aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, hakkında 16 ayrı suçtan kaydı bulunan ve yağma suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.D. isimli şahsı yaptığı operasyonla gözaltına aldı.

Firari şüpheli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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