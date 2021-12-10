Dolandırıcılık şüphelisi, başkasına ait ehliyeti gösterince yakalandı

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)HATAY'da 5 ayrı dolandırıcılık ve hırsızlık olayından aranan şüpheli, polisin durdurduğu araçta başkasına ait sürücü belgesini verince yakalandı. Şüpheliyle birlikte yanındaki 2 kişi de gözaltına alındı.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan yol kontrolünde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü polise, kendisine ait olmayan sürücü belgesini gösterdi. Yapılan araştırmada ismi T.K. olduğu belirlenen şüpheli hakkında 5 ayrı dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan Adana'nın Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca arama kararı olduğu belirlendi.
Araçta bulunan 2 kişinin yapılan üst aramasında 30 bin lira para, 5 cep telefonu, 19 farklı banka ve kişiler adına düzenlenmiş kartlar, başka isme düzenlenmiş farklı kurumlara kayıtlı 2 kimlik kartı ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınarak Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU
2021-12-10 14:41:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.