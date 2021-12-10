Dolandırıcılık şüphelisi, başkasına ait ehliyeti gösterince yakalandı



Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)HATAY'da 5 ayrı dolandırıcılık ve hırsızlık olayından aranan şüpheli, polisin durdurduğu araçta başkasına ait sürücü belgesini verince yakalandı. Şüpheliyle birlikte yanındaki 2 kişi de gözaltına alındı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan yol kontrolünde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü polise, kendisine ait olmayan sürücü belgesini gösterdi. Yapılan araştırmada ismi T.K. olduğu belirlenen şüpheli hakkında 5 ayrı dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan Adana'nın Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca arama kararı olduğu belirlendi.

Araçta bulunan 2 kişinin yapılan üst aramasında 30 bin lira para, 5 cep telefonu, 19 farklı banka ve kişiler adına düzenlenmiş kartlar, başka isme düzenlenmiş farklı kurumlara kayıtlı 2 kimlik kartı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU

2021-12-10 14:41:20



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