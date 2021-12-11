Ölü caretta caretta sahile vurdu

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde caretta caretta sahile vurdu. Kıyıya yakın bir noktada suda, yaralı olduğu sanılan, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan kaplumbağanın öldüğü anlaşıldı.

İskenderun sahilinde yürüyüş yapan Havva Yiğit ile eşi Enis Yiğit, kıyıya yakın bir noktada caretta caretta deniz kaplumbağasını görünce Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı olduğu düşünülen kaplumbağayı yapılan çalışmayla çıkardı. Ancak kaplumbağanın öldüğü anlaşıldı. Çalışmaları meraklı gözlerle izleyenler, büyük üzüntü yaşadı.

Karaya çıkarılan ölü caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-12-11 15:19:39



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