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Berfin, yüzüne asit atan eski erkek arkadaşıyla evlendi - Yeniden

DHA

Berfin, yüzüne asit atan eski erkek arkadaşıyla evlendi - Yeniden


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi. Berfin Özek'in şikayetinden vazgeçerek Casim Ozan Çeltik'le kıydırdığı nikah sosyal medyada paylaşıldı.
İlçeye bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek,  bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik´in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ancak genç kızın yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.
ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU
Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, `kasten yaralama´ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.
TAHLİYE OLDU, EVLENDİLER
Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi. Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek´in evliliği sosyal medyada paylaşıldı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-12-12 17:41:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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