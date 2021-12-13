İskenderun'da 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmada durdurulan bir otomobil içerisinde dedektör köpek Arven ile birlikte yapılan aramada, 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak H.C.K. gözaltına alındı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.