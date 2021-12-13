Hatay'da 2 ton 390 litre sahte içki ele geçirildi Yılbaşı öncesi sahte içki denetimleri artırıldı

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 2 ton 390 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ve Samandağ'daki 3 adrese operasyon düzenledi. Evlerin bodrumlarında arama yapan ekipler, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan jelikanlar içerisinde 490 litre satışa hazır halde ve 1 ton 900 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 2 ton 390 litre sahte rakı, market içerisinde izinsiz olarak satışı yapılan 5 bin 479 adet bira ile sahte rakı üretiminde kullanılmak üzere 36 kasa üzüm, alkol üretiminde kullanılan damıtma kazanı ve damıtma sistemi ele geçirdi.

Şüpheliler İ.G., K.U. ve E.R. gözaltına alındı.

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