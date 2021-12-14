Buğday ekili tarlayı traktörle sürüp zarar verdiler



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da çiftçilik yapan Aslı Emine Güler (47), buğday ekili 30 dönümlük tarlasına, kimliği belirsiz kişilerce traktörle sürülüp zarar verildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Güler "Tüm emeğim, masraflarım boşa gitti. Suçlular, kimse bir an önce yakalanıp cezalandırılsın" dedi.

Antakya ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk annesi Aslı Emine Güler, 200 dönümlük arazisinin 30 dönümüne buğday ekti. Ancak Güler´in ektiği bu alan, 11 Aralık günü kimliği belirsiz kişi tarafından traktörle sürüldü. Tarlasına gittiğinde büyük şaşkınlık yaşayan Güler, "20 yıldır çiftçilik yapıyorum. Kendi ayaklarımın üzerine durmaya çalışan bir kadınım, emek verip bir şeyler üretiyorum. 45 gün önce ektiğim buğdayım, henüz yeni filizlenmişti. Kim olduğunu bilmediğim insanlar, buğday ekili arazime zarar verdi, traktörle sürdüler. Başıma gelen bu olayı hazmedemiyorum, tüm emeğim, masrafım her şeyim boşa gitti" dedi.

Komşusuyla aynı zamanda buğday ektiğini sadece kendi tarlasında zarar olduğunu belirten Güler, "Benim buğday ekinime zarar verilmiş. Kim benim buğdayıma zarar verebilir, kimler? Devletten yardım istiyorum. Buradan ekmek yiyorum, emeğime yazık" diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunan Güler, ekinlerine zarar verenlerin belirlenip, cezalandırılmasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-12-14 11:07:43



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