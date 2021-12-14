Suriyeli yetimler savaşın şahitliklerini resmetti

Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki çeşitli yerleşimlerde yaşayan yetimler, içerisine doğdukları savaşın şahitliklerini resmetti.

2011 yılından bu yana savaşın devam ettiği Suriye’nin İdlib ili kırsalında yaşayan yetim çocuklar, Fetih İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen sosyal hizmet çalışmaları kapsamında başlarından geçen şahitlikleri boya kalemleriyle resim defterlerine çizdi.

Uzman eğitimcilerce, savaşın izlerini hala zihinlerinde yaşayan çocuklardan gözlerini kapattıklarında ilk gördükleri kareyi resmetmeleri istendi.

Yetimler genel olarak bombardımana maruz kalan bir okul, aile bireyleri eksik bir ev ortamı, sınıfta ders anı ve göç yolculuğu gibi resimler yaparak öğretmenlerine teslim etti.

Fetih İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Koordinatörü Şenol Topal, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli yetimlere ve annelerine yönelik yürütülen sosyal hizmet çalışmalarıyla yoğun bir program uyguladıklarını söyledi.

Topal, destekledikleri yetimlerin yaptıkları resimleri incelerken savaşın sebep olduğu travmaya yakından şahit olduklarını belirterek, "Suriye’de 11 yaş altındaki çocukların her biri savaşın içerisine doğdu. Maalesef bu kısa hayat yolculuğunda birçoğu babasını ve yakın aile bireylerini kaybetti. Korunaksız durumda olan bu yetimlerin geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmeleri için yoğun gayret gösteriyoruz. Yürüttüğümüz sosyal hizmet çalışmaları kapsamında yetimlerimizden zihinlerinde canlanan bir şahitliği resmetmelerini istedik. Bize teslim edilen resimlerde gördüğümüz kadarıyla maalesef yetimlerimizin birçoğunda hala yoğun travmalar bulunuyor" ifadesini kullandı.

Sosyal hizmet çalışmalarının devam edeceğini anlatan Şenol Topal, "Uygulamış olduğumuz programlarla çocuklarımızın daha umut dolu bir yaşama sahip olmalarını sağlamayı arzu ediyoruz. En büyük gayemiz savaşın yetim bıraktığı çocukların dünyalarını aydınlatıp onların ülkelerinin imar ve yeniden inşasında rol alacak önemli bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleridir" dedi.

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