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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari araç beton bariyere çarptı: 2 yaralı

İHA

Hafif ticari araç beton bariyere çarptı: 2 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Hassa karayolu Güzelce Mahallesi mevkiinde T.E'nin (55) kullandığı 31 AFZ 36 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sol tarafında bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan A.E (59) ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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