Hatayspor´da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 17´nci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00´da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-12-14 18:15:11



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