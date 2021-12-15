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Bozulan aracıyla uğraşırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti

İHA

Bozulan aracıyla uğraşırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Hatay’da bozulan aracını yolun kenarına çeken sürücü, aracıyla ilgilendiği sırada bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan tır sürücüsü jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Topboğazı mevkiindeki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Süner (29) kullandığı 31 ZF 611 plakalı otomobili, seyir halindeyken arızalandı. Bunun üzerine Fatih Süner, aracını yolun sağına çekti. M.K. kullandığı 31 EG 281 plakalı tır ile arıza yapan otomobilinin yanında bekleyen Fatih Süner’e çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildir.
Kazayı yapan tır sürücüsü M.K ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Fatih Süner’in olay yerinde hayatın kaybettiğini belirledi.
Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, kaçan araca ait sinyal parçalarını buldu. Daha sonra kazalı bir tırın kaçtığını öğrenene jandarma ekipleri aracı yakalama çalışması başlattı.
Belen ilçesinde izine rastlanan tır önü kesilerek jandarma ekiplerince durduruldu. Kaçan sürücü M.K. gözaltına alındı.

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