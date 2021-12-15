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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında Hatayspor sahasında, Fransa'nın LDLC Asvel takımına 63110 mağlup oldu.



Salon: Antakya

Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan) xx, Alin Faur (Romanya) xx, Vladyslav Isachenko (Ukrayna) xx

Hatayspor: Wiley x 9, İdal Yavuz, Gorini xx 18, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün xx 17, Elif Emirtekin x 11, Gökçe Doğan x 6

LDLC Asvel: Jocyte x 5, Tanqueray x 12, Crvendakic x 14, Chartereau x 6, Malonga x 4, Ciak x 4, Allemand xx 18, Johannes xxx 20, Badiane x 10, Burdick x 8, Chevaugeon x 9

1. Periyot: 2025 (LDLC Asvel lehine)

Devre: 3856 (LDLC Asvel lehine)

3. Periyot: 4984 (LDLC Asvel lehine)

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