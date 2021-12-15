Trafikte durup göbek atan düğün konvoyuna 2 bin 600 TL ceza

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi.



Akşam saatlerinde bir düğün konvoyundakiler İskenderunAdana yolu üzerinde bulunan battı çıktı yol içerisinde araçtan inip oynamaya başlayınca trafik kilitlendi. Bazı araç sürücüleri bu duruma korna çalarak tepki gösterince gençler oyunu bırakıp uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine araştırma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameralarından düğün konvoyunda duran ve oynadıkları tespit edilen 5 aracın sürücülerine toplamda 2 bin 600 TL para cezası kesti.

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