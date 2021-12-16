Hatay’da "Her Gol Kitap Olsun" projesi Proje kapsamında futbol turnuvası başlatıldı

Hatay’ın Belen ilçesinde Belen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Her Gol Kitap Olsun” projesi kapsamında futbol turnuvası başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesine destek olmak amacıyla başlatılan “Her Gol Kitap Olsun” projesi Belen ilçe ve köy okullarının ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvası ile başladı. Proje kapsamında turnuvaya katılan her öğrenciye birer kitap, şampiyon takımların okullarına ise kütüphane kurulacak.

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sebati Günenç İlkokulu ve Atatürk İlkokulu müdürlüklerinin koordineli çalışmalarıyla birlikte sürdürülen projeye 13 ilçe ve köy okulu katıldı.

Proje koordinatör öğretmeni Osman Güneri amaçlarının öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin çoğu ilk defa halı sahada maça çıkıp doyasıya eğlendiler. Ayrıca pandemi şartlarından dolayı uzun süre spordan, sosyal etkinliklerden uzak kalan öğrencilerimiz için de eğlenceli bir etkinlik olması açısından bizler için de büyük bir fırsat oldu. Maçlarımız şölen havasında devam ediyor. Pandemi kurallarına da dikkat ederek çocuklara faydalı, unutamayacakları bir organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

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