Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)- HATAY´ın Antakya ilçesinde, hurda deposuna hırsızlık amacıyla giren M.T., bekçiyi tabancayla yaralayıp, kaçtı. M.T., 2 gün sonra kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.
Olay, 14 Aralık günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Dikmece Mahallesi Kuyucak mevkisinde bulunan hurda deposunda gece bekçisi olarak çalışan C.Z., hırsızlık amacıyla gelen M.T. tarafından karın bölgesinden tabancayla yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan kamera görüntülerinin analizi ve istihbari araştırmalar sonucu M.T. tespit edildi. Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlenen M.T., gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ve silaha takılı boş şarjör ele geçirilen M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-12-16 14:10:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.