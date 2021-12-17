Hatayspor, Trabzonspor maçına hazır

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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatay Stadyumu’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, taktik ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi.

Bordobeyazlı kafile, özel uçakla Trabzon’a giderek maç saatini bekleyecek.

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