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Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama

DHA

Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 'Ferman' isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada; farklı yerlere gizlenmiş 4 ayrı paket halinde 95 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili, 4 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından eroin kaçakçılarına yönelik 16 Aralık günü Hassa ve Antakya ilçelerinde çalışma başlatıldı. Gaziantep ilinden Hatay iline uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan ekipler, Hassa ilçesinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Ferman isimli narkotik köpeğinin katılımıyla araçta yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 4 ayrı paket halinde 95 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheliden, hakkında fuhşa teşvik suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen H.Y.Ç´nin Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 3 adet tabanca ve tabancaya ait 4 adet şarjör, 124 adet dolu fişek ile 11 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.
Gözaltına alınan, B.A., M.N.K., A.K. ve H.Y.Ç. sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-12-17 19:06:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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