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AK Parti'li Yazıcı: Olağanüstü hal uygulamayı gerektiren koşullar kesinlikle yok

DHA

AK Parti'li Yazıcı: Olağanüstü hal uygulamayı gerektiren koşullar kesinlikle yok


İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nın düzenlediği ve 2 gün sürecek 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı başladı. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Olağanüstü hal uygulamayı gerektiren koşullar kesinlikle yok. Bunu aklından geçirenin aklından şüphe ederiz" dedi.
AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı Hatay'da başladı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İl Başkanı Adem Yeşildal, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alkaya, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Program öncesi açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 'ekonomik OHAL' iddiası ile ilgili sorulan soruyu cevaplayıp, "Son derece absürt tartışma. Bunu şimdi araçsal olarak gündemde tutmaya çalışanlar var, hem olağanüstü hal uygulamayı gerektiren koşullar kesinlikle yok. Ben de şunu ifade edeyim; bizim tarzımız yani herkes yaptığıyla kendini refere eder. Yani bizim referansımız yaptıklarımızdır, uygulamalarımızdır. AK Parti hükümeti, ilk hükümetimiz 58´inci hükümet, 3 Kasım 2002 seçiminden sonra 18 Kasım'da kuruldu ve 26'sında güvenoyu aldı. 2 gün sonra yaptığı ilk icraat nedir biliyor musunuz? Uzun yıllardır Türkiye'nin doğu, güneydoğusunda devam eden olağanüstü hal yönetimine son vermiştir. Biz, olağan yönetimlerin temsilcisiyiz. Bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana. Kesinlikle böyle bir şeyi gerektirecek bir durum yok ve bu konudaki bizim hassasiyetimiz geçmişte yaptığımız uygulamalarla da ortada duruyor. Bunu aklından geçirenin aklından şüphe ederiz. Türkiye'nin gündeminde böyle bir şey olamaz. Biz insan hak ve özgürlükleri için varız" dedi.
'İNSANIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN VARIZ'
AK Parti´nin hizmet üreten bir parti olduğunu belirten Hayati Yazıcı, şunları kaydetti: 
"Bu coğrafyada yaşayan insanımızın hayatını kolaylaştırmak için varız, dezavantajlı kesimler başta olmak üzere hiç kimseyi unutmadan çünkü AK Parti´nin bütün icraatlarının merkezinde insan var. `İnsanı yaşat ki devlet yaşasın´ özdeyişini referans alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye büyük bir ülke, önemli bir ülke. Türkiye´nin bütünü, dünya coğrafyasının çok önemli çeşidinde bir kavşak ülkeyiz, merkezdeyiz. Bu merkezin en önemli illerden biri de Hatay´dır. İşte burada hemen yanı başımızda yaşanan, insanlık onuruyla bağdaşmayan gelişmeler, insan hak ve özgürlüklerini devre dışı bırakan uygulamalar dolayısıyla Türkiye´ye sığınmış, göç etmiş 400 bin dolayında Suriyeli mülteci misafir de burada bulunuyor. Büyük bir yük, Hatay´daki yöneticilerimizin üzerinde. Elbette ki bu yükü merkezi hükümeti imkanları ölçüsünde paylaşıyor. Bir taraftan da bunların Türkiye topraklarına sığınmalarına sebep olan durumların, rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasına dönük hükümet çalışmalarımız, dış politika çalışmalarımız devam ediyor." DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-12-18 17:53:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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