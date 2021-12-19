Amatör lig maçına yağmur ve fırtına engeli Şiddetli fırtına ve yağmura tutulan hakem ve futbolcular sahadan koşarak ayrıldı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Süper Amatör Lig'de oynanan SamandağsporMaşukluspor maçı, aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tatil edildi.

Maç esnasında fırtınanın bir anda başlamasıyla hakem ve sahadaki tüm oyuncuların soyunma odasına koşması ilginç görüntüler oluşturdu.

Maç olumsuz hava nedeniyle tatil edildi.

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