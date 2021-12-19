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Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İHA

Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İki gündür devam eden fırtına ve yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı evleri su bastı.
Büyükoba Mahallesi'nde ise bir evin önünde bulunan set çöktü.

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