Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İki gündür devam eden fırtına ve yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı evleri su bastı.

Büyükoba Mahallesi'nde ise bir evin önünde bulunan set çöktü.

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