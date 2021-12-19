Hatay'da şiddetli yağmurda köprü yıkıldı, tekne alabora oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle köprü yıkılırken, bir tekne de alabora oldu.
Hatay genelinde sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Arsuz ilçesinde etkisini arttıran yağmur Arsuz Çayı'nda bir teknenin alabora olmasına neden olurken, Avcılarsuyu ve Höyük mahallelerinde köprüler yıkıldı. Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, kentte önlem aldıklarını ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.