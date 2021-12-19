Hatay´da sağanak yağış köprüleri yıktı, tekneyi alabora etti

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ-SAMANDAĞ, (Hatay), (DHA)HATAY´ın Arsuz ve Samandağ ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 köprü yıkıldı, nehirdeki bir tekne ise alabora oldu.
İlçelerde 2 gündür aralıklı olarak devam eden yağış, öğleden sonra şiddetini artırarak sağanağa dönüştü. Arsuz Nehri´nde yağış nedeniyle su debisinin artması sonucu Haymaseki ve Höyük köprüleri yıkıldı. Nehirde bulunan bir tekne ise alabora oldu. Yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. DHA-Genel Türkiye-Hatay Ufuk AKTUĞ
2021-12-19 18:04:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.