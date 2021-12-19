Hatay´da sağanak yağış köprüleri yıktı, tekneyi alabora etti (2)

SÜPER AMATÖR LİGİ MAÇI TATİL EDİLDİ
Hatay´da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Süper Amatör Ligi´nde mücadele eden Samandağspor-Maşukluspor karşılaşmasının 32´nci dakikasında tatil edildiği öğrenildi. Samandağ Belediye görevlileri de yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu sokaklarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesaplarımızdan gelen tüm ihbarlara yetişmeye çalışıyoruz. İlçemizde etkisini sürdüren yağışlardan dolayı oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek için ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin kontrolleri sürdürüyor" denildi.Ali ARSLAN/SAMANDAĞ, (Hatay), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN
2021-12-19 19:14:07
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