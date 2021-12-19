İdlib'deki kampları su bastı

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) SURİYE'nin İdlib kentinde rejim saldırılarından kaçan sığınmacıların yaşadığı kampları, sağanak yağış nedeniyle su bastı. Bölgede ekiplerin, kamplardaki suları tahliye etmek için başlattığı çalışların sürdüğü bildirildi.

İdlib bölgesinde dün gece başlayan ve etkisini ara ara sürdüren sağanak yağış, rejim saldırılarından kaçıp, kamplara sığınan sivillere zor anlar yaşatıyor. Sağanak nedeniyle sivillerin yaşam mücadelesi verdiği birçok kampta su baskınları yaşandı. Çamur ve su içinde kalan sivillerin yardımına bölgedeki sivil savunma ekipleri yetişti. Yerel kaynaklar, ekiplerin kamplardaki suları tahliye etmek için başlattığı çalışmaya devam ettiğini bildirildi.

DHA-Dış Haberler Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-12-19 22:48:12



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