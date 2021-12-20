Hatay'da sağanak; Asi Nehri'nin su seviyesi yükseldi

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Asi Nehri'nin su seviyesi yükselirken, kent merkezinde de ağaç devrildi.

Kentte dün geceden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağmur nedeniyle farklı bölgelerdeki sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Antakya merkezinden geçen Asi Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Akıntı ile güzergahtaki su sümbülleri de sürüklendi. Kent merkezinde Ulu Meydanı'ndaki ağaç ise zeminin yumuşaması nedeniyle devrildi. Belediye ekipleri, ağacı yoldan kaldırdı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-12-20 13:37:50



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