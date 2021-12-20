Hatay'da kaçak göçmenler saklandıkları menfezde yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 12 göçmen saklandıkları menfezde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yürütülen çalışmada; Dörtyol ilçesinde yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 12 şahıs otoban yolunun altındaki menfezde yakalandı.
Şahısların yapılan üst aramasında üzerinde geçici kimlik bulunan M.E. hakkında yasal işlem yapılırken, 11 yabancı uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri için Altınözü Hudut Karakolu’na sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.